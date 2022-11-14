"Укренерго" спростувало фейк щодо того, коли перестануть вимикати світло в Києві

НЕК "Укренерго" спростувало інформацію, що нібито компанія завляла, що нібито "у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень".

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.

"У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито Укренерго заявило, що "у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень".

Це інформація не відповідає дійсності.

Планові відключення будуть тривати у м. Київ та у низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати у ці регіони додаткову потужність, яку вони потребують", - наголосили в "Укренерго".

У компанії цитують заяву голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, в якій він акцентував увагу на тому, що з урахуванням проведених ремонтів прогнозуються лише планові відключення у семи областях та у м. Києві, за умови, якщо не буде нових пошкоджень.

"Також він наголосив, що Укренерго продовжить працювати над відновленням мережі, щоб ці планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення триватимуть, але обсяг таких відключень можуть бути меншими.

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Перевіряйте інформацію, звертайтесь до першоджерел, яким у даному випадку є НЕК "Укренерго", - додали в компанії.

Економічна правда