Окупанти знищили енергооб'єкт, який живив правобережжя Херсонщини – Укренерго

фото: facebook Кудрицького

Окупанти "практично знищили" енергооб'єкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

Про це повідомив у Facebook голова Укренерго Володимир Кудрицький.

"Енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області, практично знищений. Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, підірвані.

Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна - що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", - написав Кудрицький.

За його словами, попри це, Укренерго разом з ВЦА, ДСНС і обленерго "вже опрацювують" схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

"Це не буде просто - сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де ще зовсім недавно точилися тяжкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше.

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Паралельно на вихідних ми вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини нашим закордонним партнерам. Вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції. Обладнання вже прямує в Україну. Дякуємо, друзі", - додав Кудрицький.

Економічна правда