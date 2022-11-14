Уолл-Стріт: головні індекси впали після заяв ФРС про продовження підвищення ставок

Основні індекси на Уолл-стріт знизилися в понеділок, а технологічний індекс Nasdaq впав приблизно на 1%, оскільки коментарі посадовця ФРС США розвіяли надії на те, що центробанк пом'якшить свій агресивний підхід до грошово-кредитної політики.

Про це пише Reuters.

Високопосадовець Федеральної резервної системи США, член комітету з встановлення ставок Крістофер Уоллер заявив у неділю, що ринки тепер повинні звертати увагу на "кінцеву точку" підвищення ставок, а не на темпи кожного кроку, і що кінцева точка, ймовірно, "далека".

"Коментарі слідують за більш м'яким, ніж очікувалося, звітом про інфляцію минулого тижня, який зміцнив надії на те, що ФРС може зменшити свої значні підвищення процентних ставок, і допоміг стимулювати ейфорійне ралі на ринку", - пише Reuters.

"Ринок очікує, що ФРС продовжить свою яструбину риторику щодо ставок. Все може змінитися, як тільки ми отримаємо більше підтвердження по інфляції в грудні", - сказав головний ринковий економіст Spartan Capital Securities Пітер Карділло.

Зараз трейдери очікують, що ФРС підвищить процентну ставку в грудні на пів пункта, і очікують, що кінцева ставка буде в діапазоні 4,75%-5% в наступному році.

О 9:42 за східним часом індекс S&P 500 знизився на 17,25 пунктів, або на 0,43%, до 3 975,68 пунктів, а Nasdaq Composite знизився на 115,13 пунктів, або на 1,02%, до 11 208,20 пунктів.

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Промисловий індекс Dow Jones знизився на 7.84 пунктів, або на 0,02%, до 33,740,02.

Оскільки прибутковість казначейських облігацій США зросла, акції технологічних компаній, таких як Microsoft Corp, Apple Inc і Amazon, знизилися від 1% до 3%.

Акції Tesla впали на 3,4%, оскільки генеральний директор Ілон Маск сказав: "У мене занадто багато роботи", коли його запитали про недавнє придбання Twitter і його керівництво виробником електромобілів.

Економічна правда