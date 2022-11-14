Німеччина націоналізує колишню "дочку" "Газпрому", щоб уникнути її банкрутства

Німеччина націоналізує колишній торговельно-постачальний підрозділ ПАТ "Газпром" в рамках чергової спроби стримати економічний шок від рішення Росії скоротити потік природного газу в ЄС.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву Міненергетики Німеччини.

Так, уряд ФРН отримає 100% акцій SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) - раніше відомої як Gazprom Germania - і збільшить свій кредит компанії до 13,8 мільярдів євро.

Цей крок був необхідний, оскільки надмірна заборгованість SEFE і загроза неминучої неплатоспроможності "поставили б під загрозу безпеку поставок в Німеччині", кажуть в міністерстві.

"Найбільша економіка Європи стикається з потенційним колапсом свого енергетичного сектора після того, як президент Росії Володимир Путін почав обмежувати потоки газу після вторгнення в Україну.

Обмеження спровокувало дефіцит, призвело до різкого зростання цін і змусило адміністрацію канцлера Олафа Шольца попередити про можливе нормування і відключення електроенергії цієї зими", - пише агентство.

Bloomberg нагадує, що це вже другий випадок порятунку енергетичної компанії протягом двох місяців. У вересні уряд заявив, що націоналізує Uniper SE, найбільшого імпортера газу в країні, після того, як компанія накопичила понад 8 мільярдів євро збитків.

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Ці кроки є частиною пакету заходів вартістю 200 мільярдів євро, який уряд розробив, щоб допомогти компаніям і домогосподарствам впоратися зі зростанням цін на енергоносії. SEFE перебуває під німецькою опікою відтоді, як "Газпром" відключив його в квітні.

Кілька днів тому в Єврокомісії погодили поглинання урядом Німеччини компанії SEFE.

Економічна правда