Російське вторгнення завдало Миколаївобленерго збитків на пів мільярда

АТ "Миколаївобленерго" оцінює збитки, завдані військовою агресією Росії, у пів мільярда гривень.

Про це заявив в.о. гендиректора компанії Вадим Данилків в інтерв'ю радіостанції "Голос Америки" й телеканалу "Рада", передає Інтерфакс-Україна.

"Внаслідок ворожих обстрілів країни-агресора збитки, заподіяні енергетичній інфраструктурі, попередньо оцінюються в 0,5 млрд грн. І це без урахування збитків територіям, звільненим за попередній тиждень", – сказав Данилків.

Два співробітники компанії під час виконання ремонтних робіт були обстріляні та отримали поранення", – сказав Данилків.

За його даними, від початку великої війни внаслідок бойових дій було пошкоджено понад 210 високовольтних повітряних ліній електропередачі та 66 трансформаторних підстанцій класом напруги 6-150 кВ. Також миколаївські енергетики втратили 12 одиниць спецавтотехніки, ще 48 одиниць значно пошкоджені.

"Якщо в Україні перші цілеспрямовані атаки на енергетичну систему сталися 2 жовтня, то в Миколаївській області ці атаки відбуваються від початку бойових дій. Оскільки в нас постійно пошкоджують трансформатори, можете уявити: на сьогодні в нас є дефіцит 100 тонн трансформаторної оливи", – зазначив керівник компанії.

Цього тижня після отримання дозволів від військових компанія розпочне оцінювання стану мереж і їх відновлення на деокупованих минулого тижня територіях.

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"Цілі населені пункти фактично знищені. Там немає ні мереж, ні населених пунктів, у багатьох селах живе по 10-20 осіб. Де є можливість, ми почали надавати електроживлення", – додав Данилків

Нагадуємо:

Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.

Збитки одного з найбільших телекомунікаційних операторів АТ "Укртелеком" з початку повномасштабного вторгнення Росії становлять майже 650 мільйонів гривень.