У Херсоні заборонили продаж та виготовлення алкоголю

На території Херсона з понеділка, 14 листопада, заборонили продаж і виготовлення алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради в Telegram.

Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", – йдеться у повідомленні.

Заборона діятиме до припинення чи скасування воєнного стану або прийняття наказу про втрату чинності даного наказу.

Контроль за виконанням цього наказу здійснюватимуть представники Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та інших військових формувань, які дислокуються на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

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