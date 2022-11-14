ОПЕК знову знизила прогноз зростання попиту на нафту: причини

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у понеділок знизила прогноз зростання світового попиту на нафту на 2022 рік вп'яте з квітня і ще більше скоротила показник на наступний рік.

Про це пише Reuters.

У своєму прогнозі ОПЕК посилається на зростаючі економічні проблеми, включаючи високу інфляцію та зростання процентних ставок.

У щомісячному звіті ОПЕК йдеться, що попит на нафту у 2022 році збільшиться на 2,55 млн барелів на добу, або на 2,6% - це на 100 тис б/д менше попереднього прогнозу.

"Світова економіка вступила в період значної невизначеності і зростаючих викликів в четвертому кварталі 2022 року", - йдеться в доповіді ОПЕК.

"Ризики зниження включають високу інфляцію, посилення грошово-кредитної політики основними центральними банками, високий рівень суверенного боргу в багатьох регіонах, звуження ринків праці і збереження обмежень в ланцюжках поставок", - додають в організації.

Reuters відзначає, що цей звіт є останнім перед зустріччю ОПЕК та її союзників (група ОПЕК+), яка відбудеться 4 грудня.

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Група, яка нещодавно скоротила цільові показники видобутку, буде зберігати обережність, заявив минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії, фактичного лідера ОПЕК+.

У наступному році ОПЕК очікує зростання попиту на нафту на 2,24 млн б/д, що також на 100 000 б/д нижче, ніж прогнозувалося раніше.

Попри те, що ОПЕК прокоментувала зростаючі проблеми, вона залишила свої прогнози зростання світової економіки на 2022 і 2023 роки незмінними і заявила, що, хоча ризики перекошені в бік зниження, існує також потенціал для зростання.

"Це може походити з різних джерел. Переважно, на інфляцію може позитивно вплинути будь-яке вирішення геополітичної ситуації в Східній Європі, що дозволить проводити менш жорстку грошово-кредитну політику", - заявили в ОПЕК.

Нафта зберегла зниження вартості після виходу доповіді, торгуючись в районі 95 доларів за барель.

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Економічна правда