У Канаді вже заморозили російських активів на 330 мільйонів доларів

У Канаді у рамках впровадження антиросійських економічних санкцій за порушення суверенітету України заблоковано понад 412 млн канадських доларів (близько $330 млн).

Про це йдеться у заяві Королівської канадської кінної поліції.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року, Королівська канадська кінна поліція повідомляє, що в результаті дії заборон, передбачених Регламентом SEMA щодо Росії, було ефективно заморожено активи в Канаді на загальну суму, еквівалентну приблизно 121 945 874,53 канадських доларів, та заблоковано фінансові операції на загальну суму, еквівалентну приблизно 290 582 385,59 канадських доларів", - йдеться у звіті.

У поліції зауважили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Попередні дані оприлюднили у серпні - відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла на 1 млн канадських доларів, хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.

Нагадаємо:

Канада 28 жовтня додала до санкційного списку проти РФ 35 осіб, які є вищим керівництвом енергетичних підприємств, що вже перебувають під санкціями, та 6 підприємств, задіяних в енергетичному секторі.

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Економічна правда