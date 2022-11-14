Курс валют на 14 листопада: євро на "чорному ринку" перевищив 41 гривню

У понеділок, 14 листопада, готівкова гривня на "чорному ринку" відносно долара майже не змінилась, а натомість проти євро стрімко здешевшала.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,40 - 40,70 грн, а у п’ятницю, 11 листопада, коливався на рівні 40,30 - 40,70 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 40,71 - 41,10 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 40,39 - 41,03 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,15 - 40,6 грн (курс на 11 листопада – 40,15 - 40,6 грн);

Євро – 40,0 - 41,1 грн (курс на 11 листопада – 39,7 - 40,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,7 грн;

Укрексімбанк – 40,3 - 40,8 грн;

Райффайзен – 40,5 - 41,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.