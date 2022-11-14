Віялові відключення: у понеділок планові обмеження діятимуть у столиці та 8 областях
Понеділок, 14 листопада 2022, 11:12
Планові відключення електроенергії у понеділок, 14 листопада, діятимуть у столиці та восьми областях.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Обмеження електропостачання діятимуть до 24:00 в таких регіонах:
- м. Київ;
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Харківській,;
- Полтавській;
- Донецькій областях.
В інших областях України відключення наразі не застосовуються.
"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", – нагадав оператор.
Компанія вкотре закликала українців свідомо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
ВІДЕО ДНЯ