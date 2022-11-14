Віялові відключення: у понеділок планові обмеження діятимуть у столиці та 8 областях

Планові відключення електроенергії у понеділок, 14 листопада, діятимуть у столиці та восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Обмеження електропостачання діятимуть до 24:00 в таких регіонах:

м. Київ;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській,;

Полтавській;

Донецькій областях.

В інших областях України відключення наразі не застосовуються.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", – нагадав оператор.

Компанія вкотре закликала українців свідомо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.