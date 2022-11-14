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Віялові відключення: у понеділок планові обмеження діятимуть у столиці та 8 областях

Понеділок, 14 листопада 2022, 11:12

Планові відключення електроенергії у понеділок, 14 листопада, діятимуть у столиці та восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Обмеження електропостачання діятимуть до 24:00 в таких регіонах:

  • м. Київ;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Житомирській;
  • Сумській;
  • Харківській,;
  • Полтавській;
  • Донецькій областях.

В інших областях України відключення наразі не застосовуються.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", – нагадав оператор.

Компанія вкотре закликала українців свідомо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

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Економічна правда
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