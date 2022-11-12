Розмір держборгу України у 2023 році буде вищим за ВВП
Субота, 12 листопада 2022, 10:34 -
Уряд прогнозує майже вдвічі зростання державного боргу у 2023 році.
Через велику війну власних надходжень наразі не вистачає державі для повного покриття навіть військових видатків, не кажучи про освіту, соціальну сферу й медицину.
Частину коштів від західних партнерів ми отримуємо у формі грантів, але переважно допомогу надають через кредити. Згідно з проєктом державного бюджету, у 2023 році така тенденція продовжиться.
Економічна правда спробувала розібратись з тим, що нас очікує у наступному році, як борг більший за ВВП впливатиме на економіку, та які ризики він несе.