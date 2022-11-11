Україна розширює акваторію морських портів на Дунаї – Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї - йдеться про порт в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

"Вчора ми з прем’єр-міністром Румунії відкрили новий пункт пропуску на спільному кордоні. Перший з 1998 року, який збудували з нуля. Але не останній. Разом з нашими європейськими сусідами на Заході працюємо над тим, щоб кордони нас не роз’єднували, а об’єднували.

У цьому ж контексті уряд сьогодні ухвалює рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї. Мова йде про порт в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ. Нам вдалося за останні пів року збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн. Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їх пропускної здатності.

Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване саме на це. Крім того, воно дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин", - заявив прем'єр.

За його словами, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

Економічна правда