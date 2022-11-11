70% будинків та інфраструктури вже отримують теплопостачання – Шмигаль

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Загалом по Україні близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до теплопостачання.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з головами ОВА.

"Загалом по Україні підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури. Проте в усіх областях і містах мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це особиста відповідальність мерів, голів громад та очільників ОВА", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що основним завданням на поточний опалювальний сезон є економія – треба навчитися жити в режимі постійного заощадження та максимально забезпечити громади альтернативними енергогенеруючими засобами.

Прозвітували про старт опалювального сезону у своїх регіонах й голови обласних військових адміністрацій. Зокрема, на Закарпатті та Хмельниччині запущені в роботу 100% котелень, на Тернопільщині — майже 100%, на Волині — 93%, в Івано-Франківській області — 92%, у Львівській — 27%, в Рівненській – 94%, в Чернівецькій області — понад 70%.

Також учасники обговорили стан підключення до тепла шкіл, лікарень та житлових будинків, захист об’єктів критичної інфраструктури від ворожих атак та ситуацію із розміщенням ВПО.