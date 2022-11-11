Банківський сектор Росії за підсумками року буде збитковим

Російський банківський сектор навряд чи вийде на прибуток за підсумками 2022 року, вважають у Центробанку РФ.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на директора департаменту банківського регулювання та аналітики Банку Росії Олександра Данилова.

"Я думаю, що на прибуток ми навряд чи вийдемо", - визнав представник Центробанку РФ.

За його словами, банкам у третьому кварталі вдалося скоротити збиток порівняно з підсумками півріччя. "Він скоротився досить пристойно", - стверджує Данилов.

"Просто той збиток, який був спочатку, він був значною мірою від переоцінки валютних позицій. Тому що в якийсь момент у низки банків просто роз'їхалася валютна поза, тому що неможливо було продовжувати укладати угоди, що хеджують, з іноземними контрагентами.

У результаті та позиція балансова, яка була, яку вони до цього закривали, вона виявилася не закритою. І плюс зміна курсу, яка на той момент різко відбулася, вона вплинула. Надалі великої динаміки курсу не було і банки, власне кажучи, заробляли той результат, який у них був до цих разових, умовно кажучи, операцій", - додав він.

У першому півріччі 2022 року чисті збитки кредитних організацій РФ становили 1,5 трлн рублів, сказав перший заступник голови ЦБ Дмитро Тулін на початку вересня.

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Нагадаємо:

За підсумками 10 місяців 2022 року чистий прибуток російського Сбербанку перевищив 50 млрд рублів - за такий же період минулого року показник був вищим приблизно у 20 разів.

Економічна правда