Голова бюджетного комітету Арістов прокоментував обшуки, юристи кажуть про порушення

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов прокоментував обшуки ДБР у квартирі, яку він орендує, - за його словами, у ДБР до нього особисто претензій немає.

Пр це Арістов написав у Facebook.

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію.

ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Щодо причин обшуку та деталей справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії Міллер.

Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон. Але загалом ми праюцємо разом, працюємо в команді президента заради перемоги!", - заявив нардеп.

У компанії "Міллер" заявили, що обшук проводили у межах кримінальної справи, яку було порушено ще торік.

У "Міллер" заявили про низку порушень під час обшуку:

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Слідчі не отримали ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку. "Наголосимо, що до народних депутатів застосовують спеціальну процедуру — клопотання має бути погоджено генеральним прокурором", - заявляють юристи.

Аргументація слідчих — проводиться невідкладний обшук. Тому вони не мали отримувати дозволу заздалегідь. Втім проникнення до житла без дозволу суду можливе лише у таких невідкладних випадках: врятуванням життя людей та майна, безпосереднє переслідування осіб, яких підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення.

Юристи зазначають, що у кримінальному провадженні, відкритому в 2021 році ніякої невідкладності немає. Вони додають, що слідчі зламали двері житла та вилучили телефон дружини, на який знімали такі дії на відео. "Крім того, депутату не повідомили суть слідчої дії, що триває, і не запропонували добровільно видати речі, які шукають. Втім не зрозуміло, чи є у слідчих взагалі намір знайти щось конкретне і чи вони знають, що шукають", - додали в "Міллер". У "Міллер" зазначили, що подали заяву про вчинення правоохоронцями ряду злочинів:

порушення недоторканності житла (ст. 162 КК України)

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК України)

перешкоджання діяльності народного депутата (ст. 351 КК України).

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у голови Бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Аристова 11 листопада відбуваються обшуки.

Економічна правда