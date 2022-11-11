США консультуватимуть український уряд у питанні реалізації трудової реформи

Мінекономіки

Україна зацікавлена у співпраці зі США в процесі підготовки та реалізації трудової реформи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у рамках візиту української делегації до США провела зустріч з заступницею міністра праці США з міжнародних відносин Теа Лі. У ході неї обговорювали й реформи в сфері праці в Україні.

"Ключова мета реформ – зробити законодавство сучасним, таким, щоб воно сприяло, а не стримувало, як було багато років до цього, розвиток бізнесу та економіки. І водночас, щоб забезпечувало високий рівень захисту працівника", - зазначила Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що також Україна зацікавлена у розвитку демократичного, репрезентативного та прозорого профспілкового руху. У цьому напрямку може допомогти приклад США.

Теа Лі ту свою чергу також підкреслила важливість забезпечення прав профспілок в Україні та подякувала за готовність продовжити діалог з питань удосконалення та реформування українського трудового законодавства.

Лі додала, що США завжди готові до співпраці з даних питань та нададуть українському уряду потрібну консультативну допомогу.