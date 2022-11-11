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Капіталізація Apple за день зросла на рекордні 191 мільярд доларів

П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:58 - Олексій Павлиш

Apple - найдорожча компанія в світі - за день додала до своєї ринкової вартості рекордні 190,9 млрд доларів, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по інфляції в США підтримали ринки акцій по всьому світу.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, ринкова вартість Apple зросла до 2,34 трлн доларів.

Акції Apple зросли на 8,9% на тлі ширшого ралі на американському ринку цінних паперів, вказує агентство. Позитивні настрої на біржах викликали більш м'які, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США.

Тепер Apple належать чотири рекорди за денним приростом ринкової вартості. Стрибок у четвер перевершив лютневе збільшення капіталізації Amazon на $190,8 млрд, пише Bloomberg.

Проте, незважаючи на нещодавнє подорожчання, акції Apple залишаються майже на 20% нижчими за рівень початку року, коли їхня ціна піднімалася вище $182.

Економічна правда

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