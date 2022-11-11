Курс валют на 11 листопада: готівкове євро продовжує дешевшати
П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:36
У п’ятницю, 11 листопада, готівкова гривня на "чорному ринку" відносно долара несуттєво ослабла, а натомість продати євро стало дешевше.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс долара на "чорному ринку" становив 40,42 - 40,61 грн, а у четвер, 10 листопада, коливався на рівні 40,36 - 40,55 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 39,37 - 39,81 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 39,51 - 39,83 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,15 - 40,6 грн (курс на 10 листопада – 40,15 - 40,65 грн);
- Євро – 39,5 - 40,5 грн (курс на 10 листопада – 39,3 - 40,2 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,75 - 40,25 грн;
- Ощадбанк – 40,1 - 40,65 грн;
- Укрексімбанк – 40,1 - 40,6 грн;
- Райффайзен – 39,7 - 40,3 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
ВІДЕО ДНЯ