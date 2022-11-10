Єврокомісія представила нові екологічні стандарти Євро 7 для автомобілів 

Сьогодні Комісія представила пропозицію щодо зменшення забруднення повітря новими автомобілями, які продаються в ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Нові вимоги на основі стандартів Євро 7 стосуватимуться оновлення та посилення ліміту викидів шкідливих речовин для вантажівок і автобусів. Найбільші обмеження впроваджуються щодо легкових автомобілів і мікроавтобусів, які тепер застосовуватимуться незалежно від палива.

Також правила стандарту Євро 7 становитимуть додаткові обмеження для викидів твердих частинок від гальм і правил щодо викидів мікропластику від шин. Ці правила стосуватимуться всіх транспортних засобів, включно з електричними.

Всі транспортні засоби повинні будуть відповідати правилам протягом більш тривалого періоду, ніж до цього часу. Відповідно легкові автомобілі та мікроавтобуси будуть перевірятися до тих пір, поки ці вони не досягнуть 200 000 кілометрів пробігу та 10-річного віку, що вдвічі перевищує вимоги до довговічності, що існують за правилами Євро 6/VI (100 000 км пробігу та 5 років). Подібне підвищення стосуватиметься автобусів і вантажівок.

Нові правила також регулюватимуть довговічність акумуляторів, встановлених в автомобілях і мікроавтобусах, щоб підвищити довіру споживачів до електромобілів.

Очікується, що у 2050 році понад 20% автомобілів і фургонів і більша частина важких транспортних засобів на наших вулицях продовжуватимуть викидати шкідливі речовини з вихлопної труби.

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Наразі пропозицію Комісії буде подано до Європейського парламенту та Ради для її ухвалення законодавцями.

Нагадаємо:

Верховна Рада відклала введення стандарту екологічної безпеки автомобілів "Євро-6" в Україні з 2020 до 2025 року під час голосуванн за закон "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, кон'ячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".