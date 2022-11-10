Цьогорічне виробництво сталі в Україні скоротилося втричі  

Українські підприємства в металургійній галузі виробили з січня по жовтень 2022 року 5,84 млн тонн сталі проти 17,9 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє ОП "Металургпром".

Згідно з даними за 10 місяців 2022 року українські металурги виробили 5,844 млн тонн сталі, що становить тільки 32,6% відносно 2021 року, коли було вироблено 17,903 млн тонн.

Зокрема, чавуну було вироблено 5,81 млн тонн, або 32,8% тогорічних показників (17,7 млн тонн). Також скорочується виробництво прокату – 5,02 млн тонн, що дорівнює 31,4% обсягів січня-жовтня 2021 року (15,9 млн тонн).

ОП "Укрметалургпром"

Нагадаємо:

Виробництво чавуну і сталі металургійними підприємствами України скоротилося до показників 1995-1996 років.

У вересні середньозважені світові ціни на сталь знаходилися на найвищому рівні з вересня 2014 року.