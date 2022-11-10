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Курс на 10 листопада: готівкове євро подешевшало

Четвер, 10 листопада 2022, 14:30 - Анастасія Жарикова

У четвер, 10 листопада, готівкова гривня на "чорному ринку" відносно долара залишилась стабільною, а відносно євро зміцнилась. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,36 - 40,55 грн, а у середу, 9 листопада, коливався на рівні 40,35 - 40,55 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, котирування на цей же час становили 39,51 - 39,83 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 39,70 - 40,14 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,15 - 40,65 грн (курс на 9 листопада –  40,1 - 40,7  грн);
  • Євро – 39,3 - 40,2 грн (курс на 9 листопада – 39,25 - 40,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,6 - 40,1 грн;
  • Ощадбанк – 40,1 - 40,7 грн;
  • Укрексімбанк – 40,1 - 40,6 грн;
  • Райффайзен – 40,4 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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