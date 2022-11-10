Російський скраплений газ більше не продається зі знижками в Азії: побоювання щодо санкцій зменшуються

Російський скраплений газ більше не продається зі знижками в Азії, що вказує на те, що побоювання покупців з приводу санкцій або репутаційних втрат вщухають.

Про це пише Bloomberg.

За словами трейдерів, ТОВ "Сахалін Енерджі" продала три вантажі СПГ для завантаження в грудні на минулому тижні приблизно за поточними ринковими цінами, причому один з них з премією, за словами трейдерів. Для порівняння, у вересні кілька партій були вивантажені з глибоким дисконтом до спотової ціни на той час.

"Наразі немає жодних прямих санкцій щодо російського СПГ через війну в Україні, а експорт фактично зріс до майже рекордного рівня минулого місяця. У той час як деякі давні азійські клієнти, такі як Японія і Південна Корея, припинили купувати додаткові спотові поставки з Росії на початку цього року, Китай збільшив закупівлі", - нагадує агентство.

ТОВ "Сахалін Енерджі" не відповіла одразу на запит Bloomberg про коментар.

Економічна правда