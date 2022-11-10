Mazda йде з російського ринку: продає частку в заводі за 1 євро

Японський автоконцерн Mazda передасть російській групі "Соллерс" свою частку у спільному підприємстві - заводі "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" у Владивостоці - за 1 євро.

Про це йдеться у фінансовій звітності Mazda, оприлюдненій 10 листопада.

"Компанія прийняла рішення про передачу всієї своєї частки в ТОВ "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" (MSMR), компанії з виробництва та продажу автомобілів у Владивостоці, Росія, на користь ПрАТ "Соллерс", нашому партнеру по спільному підприємству, і підписала договір про передачу 24 жовтня 2022 року.

У зв'язку з ситуацією в Україні, що виникла в лютому 2022 року, компанія припинила відвантаження деталей на адресу MSMR з березня 2022 року, а MSMR припинив свою діяльність з кінця квітня 2022 року.

Хоча компанія продовжує переговори з "Соллерс", вона не бачить шляху до перезапуску бізнесу, тому ми погодилися передати всю нашу частку в капіталі компанії "Соллерс", - йдеться у повідомленні.

При цьому угода передбачає можливість викупу японською компанією частки в СП протягом наступних 3 років.

У зв'язку з передачею частки концерн відобразить збиток у розмірі $82 млн.

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"Соллерс" викупляє частку Mazda у спільному підприємстві у Владивостоці. Готуємо запуск нових продуктів на потужностях майданчику у наступному році", - заявляє пресслужба "Соллерс Авто".

"Процедура передачі буде виконана в найкоротші терміни після отримання схвалення від відповідних органів влади.

Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі в спільному підприємстві за трансфертною ціною протягом наступних трьох років", -заявили в Mazda.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що автовиробник Mazda розглядає можливість припинення виробництва в Росії через перебої в ланцюзі постачання, спричинені війною в Україні.

Економічна правда