Нафта продовжує дешевшати на тлі ситуації з COVID у Китаї

Нафта продовжила втрати в четвер четверту серію поспіль, оскільки відновлені COVID-обмеження в Китаї - найбільшому імпортері нафти в світі - чинили тиск на ринок, а трейдери очікують даних по інфляції в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 41 цент, або на 0,4%, до 92,24 долара за барель на 0733 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 48 центів, або на 0,6%, до 85,35 долара за барель.

Цього тижня ціни на нафту марки Brent впали більш ніж на 6%, тоді як WTI - більш ніж на 7%.

Причини падіння цін

ВІДЕО ДНЯ

Виробничий центр Гуанчжоу в Китаї, міста з населенням 19 мільйонів чоловік, в четвер повідомив про більш ніж 2,000 нових випадків захворювань на COVID за 9 листопада.

Мільйонам жителів було запропоновано пройти тестування на COVID-19 в середу, а один міський район був закритий, оскільки випадки захворювання по всьому Китаю досягли найвищого рівня з 30 квітня.

Крім цього, у четвер в США будуть опубліковані дані по індексу споживчих цін, які, як очікується, покажуть уповільнення темпів інфляції як в місячному, так і в річному базовому вимірі. Це може призвести до того, що ФРС США знизить розмір запланованого підвищення процентної ставки, що буде розцінюватися як позитивний фактор для зростання економіки і попиту на нафту.

Тиск на ціни також чинився після того, як в середу були опубліковані дані про значне зростання запасів сирої нафти в США.

Минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли на 3,9 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації, довівши запаси до найвищого рівня з липня 2021 року.

Однак запаси бензину впали на 900 000 барелів до найнижчого рівня з листопада 2014 року, а запаси дистилятів скоротилися на 500 000 барелів.

Економічна правда