Не купують через ціни: Індія зіткнулася з надлишком СПГ в країні

Індія зіткнулася з надлишком скрапленого природного газу в країні на тлі високих цін на вантажі, внаслідок чого споживачі відмовляються від СПГ на користь інших видів палива.

Про це повідомляє Bloomberg.

Резервуари на імпортних СПГ-терміналах Дахедж і Хазіра в Індії нині близькі до максимальної заповненості. Відтак ймовірно, що деякі заплановані поставки доведеться відтермінувати, розповіли агентству поінформовані трейдери. Скорочення поставок СПГ до Індії може зрештою призвести до падіння світових цін на газ.

Промислові споживачі газу в Індії купують значно менше газу з СПГ-терміналів через високі спотові ціни, що призводить до його накопичення в сховищах. Як альтернативу промислові споживачі купують більш дешеве паливо, наприклад – нафтопродукти і газ внутрішнього видобутку.

Зниження попиту через високі ціни вже призвело до скорочення використання найбільшого імпортного терміналу Petronet LNG Ltd. в Дахеджі на заході Індії.

Надлишок скрапленого газу в країні контрастує з багатомісячним дефіцитом, який утворився через обмежену світову пропозицію.

Індійські енергетичні гіганти мають низку довгострокових контрактів на постачання СПГ, які передбачають доставку палива в країну. Це ускладнює суттєве обмеження імпорту на тлі падіння внутрішнього попиту. СПГ, що постачається до Індії, здебільшого використовується в промисловості, а не для виробництва електроенергії.

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Згідно з даними відстеження суден, жовтневі поставки скоротилися понад як на 20% в порівнянні з аналогічним періодом торік, оскільки імпортери обмежили спотові закупівлі.

Хоча спотові ціни на СПГ в Азії торгуються значно вище середніх для цієї пори року, ціни впали приблизно на 65% з серпня. За словами трейдерів, подальше падіння цін на СПГ може призвести до відновлення попиту на промисловий газ в Індії і виснаження запасів СПГ.





