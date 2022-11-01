Україна припинила імпорт неоригінального коньяку

З вівторка, 1 листопада, Україна припинила імпорт іноземної неоригінальної алкогольної продукції з етикетками "Cognac/Коньяк".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зазначається, що припиняється імпорт напоїв, що не відповідають технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.

Угода, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень в Україні, серед яких "Коньяк",

У січні в результаті прийняття нових нормативних актів, що включають захист ГЗ, найменування "Cognac" було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ "Cognac" на території України.

Було встановлено перехідний період, щоб імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції, що не відповідає цьому ГЗ, який продовжили до 31 жовтня.

Починаючи з 1 листопада 2022 року, корпорація "Укрвинпром" спільно з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку (БНІК) є відповідальними за захист географічного зазначення "Cognaс" на території країни і за кордоном.

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Вони застосовуватимуть необхідні заходів проти продукції імпортованої та представленої під найменуванням "Cognac/Коньяк", якщо вони не відповідають технічним умовам, встановленим Угодою про Асоціацію, підписаної між ЄС та Україною.