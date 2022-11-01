Ердоган закликав Путіна продовжувати зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним заявив про необхідність продовження зернової угоди.

Про це йдеться у заяві канцелярії турецького лідера, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує виступати з необхідними ініціативами перед усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією Стамбульського меморандуму щодо поставок зерна.

"Заявивши, що він впевнений у тому, що вони налагодять співпрацю, орієнтовану на вирішення цього питання, як і багатьох інших питань, президент Ердоган сказав, що якщо вдасться конструктивно вирішити зернову кризу, то він також заохочуватиме кроки, які будуть зроблені для повернення до переговорів", - йдеться у заяві.

Раніше глава МЗС Туреччини повідомив, що Ердоган планує телефонні розмови з Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським з приводу зернової угоди.

Нагадаємо, за два дні відтоді, як Росія заявила про призупинення своєї участі у зерновій ініціативі, через "зерновий коридор" в обох напрямках пройшли 17 суден, більшість - на вихід.

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Європейська правда