ДТЕК екстрено відключило електрику у кількох районах Києва через ремонт лінії
Вівторок, 1 листопада 2022, 17:40 -
Компанія ДТЕК Київські електромережі застосувала екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
Екстрене відключення застосували у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії.
"Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", - кажуть в компанії.
Орієнтовний час виконання робіт - до кінця дня. "Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком", - додали в компанії.
Економічна правда
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