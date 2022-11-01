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ДТЕК екстрено відключило електрику у кількох районах Києва через ремонт лінії

Вівторок, 1 листопада 2022, 17:40 - Олексій Павлиш

Компанія ДТЕК Київські електромережі застосувала екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Екстрене відключення застосували у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії.

"Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області", - кажуть в компанії.

Орієнтовний час виконання робіт - до кінця дня. "Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком", - додали в компанії.

Економічна правда

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