"Київстар" попередив про збої у застосунку і з поповненням рахунку: коли відновлять роботу
Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що з ранку вівторка у частини клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком "Мій Київстар". Обіцяють відновити роботу цих сервісів найближчим часом.
Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
"Наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі.
Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - йдеься у заяві.
У "Київстарі" підкреслили, що IT-спеціалісти вже працюють над відновленням роботи цих додаткових сервісів.
"Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробувати поповнити рахунок через годину", - резюмували в пресслужбі.
Економічна правда