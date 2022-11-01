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"Київстар" попередив про збої у застосунку і з поповненням рахунку: коли відновлять роботу

Вівторок, 1 листопада 2022, 14:10 - Олексій Павлиш

Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що з ранку вівторка у частини клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком "Мій Київстар". Обіцяють відновити роботу цих сервісів найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі.

Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком Мій Київстар", - йдеься у заяві.

У "Київстарі" підкреслили, що IT-спеціалісти вже працюють над відновленням роботи цих додаткових сервісів.

"Ми щиро перепрошуємо за тимчасові складнощі та просимо спробувати поповнити рахунок через годину", - резюмували в пресслужбі.

Економічна правда

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