У РФ оштрафували Вікіпедію ще на 2 мільйони рублів за статтю про війну в Україні

У Росії оштрафували американський фонд "Вікімедія" (Wikimedia Foundation Inc), який управляє інтернет-енциклопедією "Вікіпедія", на 2 млн рублів за відмову "видаляти фейки про російську спецоперацію" ("спецоперацією" у РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну).

Про це пишуть "Известия" з посиланням на рішення суду.

"Суд постановив визнати організацію Wikimedia винною за ч. 2 ст. 13.41 КпАП РФ (невидалення забороненої в Росії інформації) і призначити їй покарання у вигляді штрафу на суму 2 млн рублів", - йдеться в заяві суду.

При цьому приводом для складання протоколу про адміністративне правопорушення стала стаття, розміщена у "Вікіпедії", в якій містяться нібито "недостовірні відомості про спецоперацію" ("спецоперацією" Росія називає повномасштабне вторгнення в Україну).

Нагадаємо:

"Фонд Вікімедіа" оскаржує в російському суді штраф розміром майже 90 тисяч доларів, який виписали російській "Вікіпедії" за статтю про російське вторгнення в Україну та військові злочини в Бучі та інших містах.

На початку широкомасштабного російського вторгнення, російська влада 2 березня попередила Вікіпедію, що вона її заблокує, якщо інтернет-енциклопедія не видалить або не виправить статтю про російську збройну агресію в Україні та реакцію світу. Друге попередження "Вікіпедії" влада Росії надіслала наприкінці березня, але припустила, що все може обійтися штрафом завбільшки кілька мільйонів рублів.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Роскомнагляд надіслав російськомовній Вікіпедії догану, що на сторінці інтернет-енциклопедії про Путіна написана правда про вторгнення в Україну та шовінізм російського президента у відносинах з сусідською країною.

Наприкінці травня в Росії ухвалили законопроєкт, який вимагає від власників великих інтернет-ресурсів реєструвати свої представництва в Росії. У "Фонді Вікімедіа" відреагували, що відкриття представництва означатиме, що російські силовики зможуть контролювати та карати "Вікіпедію" за не зручну для Кремля інформацію на її веб-сторінках.

Російський президент Володимир Путін говорив, що було би непогано заснувати альтернативну російську Вікіпедію, яка би була підконтрольна Кремлю.

Економічна правда