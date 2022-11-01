Курс валют на 1 листопада: долар та євро знову дорожчають

НБУ

У вівторок, 1 листопада, готівкова гривня різко ослабла проти іноземних валют "чорному ринку" – долар та євро подорожчали.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на чорному ринку становив 40,00 - 40,40 грн, а в понеділок, 31 жовтня, коливався на рівні 39,81 - 40,10 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то гривня також дещо ослабла. Котирування на цей же час становили 39,00 - 39,58 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 38,93 - 39,33 грн. Курсові спреди зросли, що означає, що придбати готівкове євро стало дорожче.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,5 - 40,2 грн (курс на 31 жовтня – 39,2 - 39,9 грн);

Євро – 38,5 - 39,5 грн (курс на 31 жовтня – 38,3 - 39,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,0 - 39,5 грн;

Ощадбанк – 39,4 - 40,3 грн;

Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.