Україна і Словаччина продовжили угоду про збільшений імпорт газу

Оператор ГТС України і словацький оператор Eustream a.s. домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці "Будінце" до 31 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

"Такий крок є позитивним як для українських замовників, зокрема через можливості для імпорту газу до України, так і для нерезидентів – для зберігання газу в українських підземних сховищах.

Крім того, за прогнозними даними Секретаріату Енергетичного Співтовариства, після запуску на повну потужність польсько-словацького інтерконектора замовників може зацікавити маршрут постачання LNG після його регазифікації Польща – Словаччина – Україна", - йдеться у повідомленні.

"Маршрут постачання може бути одним із найпривабливіших у регіоні з огляду на відносно невелику відстань транспортування газу з LNG-терміналу, або з ВТТ (VTP; віртуальна торгова точка) до України", - йдеться у звіті SEEGAS.

"Ми вдячні нашому словацькому партнеру-оператору ГТС за співпрацю, вигідну усім сторонам ринку. ОГТСУ з колегами з Укртрансгазу постійно заохочуємо компанії зберігати газ в українських сховищах - своїми послугами (short-haul + митний склад), відкриттям нових маршрутів постачання до України. Всі ці фактори є передумовами для створення газового хабу в Україні", - заявив т.в.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

Зазначаєься, що за останній рік Оператору ГТС України вперше з 2014-го вдалося подвоїти гарантовані потужності для імпорту газу з Європи до України. Зокрема, з 4 лютого ОГТСУ має додаткові 15 млн кубометрів газу зі Словаччини.

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Економічна правда