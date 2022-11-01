Главу Мінрегіону Чернишова готують до переходу на нову посаду – нардеп

На найближчий пленарний тиждень у Верховній Раді заплановане звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій у "зв’язку з переходом на нову посаду".

Про це повідомив нардеп Ярослав Желензяк.

"За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання.

Пов’язане з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду.

Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову. Подивимося, чи знову не зміниться позиція", - написав Железняк.

Він уточнив, що планується призначення Чернишова головою "Нафтогазу" замість Вітренка.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", розповіли ЕП джерела.

Як повідомляють співрозмовники ЕП, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністерство розвитку громад та територій України можуть об‘єднати із Міністерством інфраструктури, повідомила УП з посиланням на джерела.

Економічна правда