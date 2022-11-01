Газ у Європі знову дешевшає: причина

Ціни на газ у Європі продовжують знижуватися на тлі теплої погоди, яка відтерміновує початок опалювального сезону.

Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок ф'ючерси на газ з поставкою у грудні знизилися на 4,3% до 118 євро за МВт-год (1234 дол за тисячу кубометрів) у Нідерландах, що є регіональним еталоном.

Ціни стрімко знижуються протягом останніх тижнів, оскільки теплий жовтень дозволив закачати більше газу в і без того переповнені сховища.

Значні надходження скрапленого природного газу та стриманий попит також допомогли компенсувати скорочення поставок з боку Росії.

Попри це, ризики надалі утримуються, адже світові поставки залишаються обмеженими. Газ у Європі наразі коштує вчетверо дорожче, ніж у попередні роки протягом цієї пори року. Хоча стурбованість через достатність запасів цієї зими послаблюється, наступний рік може бути значно складнішим для регіону через відсутність російських вантажів.

"Альтернативні джерела палива заповнять прогалину, але за них доведеться заплатити", - зазначає Керолайн Бейн, головна економістка по сировинних товарах Capital Economics. Група очікує, що ціни на енергоносії в цілому залишаться підвищеними в 2023 році.

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Сховища газу в регіоні заповнені майже на 95%, що забезпечує буфер на випадок похолодання. За даними Gas Infrastructure Europe, запаси в Німеччині, найбільшому споживачі газу, зросли до 99%.