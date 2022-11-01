Співробітникам TikTok у Росії пропонують релокацію в інші країни – ЗМІ

Керівництво соцмережі TikTok, що належить китайській ByteDance, після початку мобілізації в РФ запропонувало співробітникам російського офісу за бажанням переїхати для віддаленої роботи до Казахстану, Вірменії або Киргизстану.

Про це пише РБК із посиланням на джерела.

Так, із середини жовтня компанія дозволила співробітникам російського офісу працювати з будь-якої країни, де вони отримали дозвіл на роботу.

Але для цього вони повинні були повернутися в Росію і підписати додаткову угоду до трудового договору, додає РБК. При цьому, витрати на транспорт, житло тощо співробітник повинен був повністю взяти на себе.

"Деякі співробітники у зв'язку з цим нагадували, що у них немає відстрочки від часткової мобілізації, оскільки російську юрособу TikTok не внесено до реєстру IT-компаній і вона не гарантує співробітникам бронь. У відповідь на це в TikTok зазначали, що "зобов'язані взаємодіяти з військкоматами і передати їм усю інформацію", - розповів один зі співрозмовників видання.

Представник TikTok на запит РБК не відповів. Глава відділу глобальних бізнес-рішень у Східній Європі TikTok Анастасія Паніна тиждень тому повідомила в LinkedIn про відкриття офісу компанії в Казахстані, який вона очолить.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що в лютому в російському офісі TikTok працювали 200-300 співробітників, а зараз, "судячи з повідомлень у [робочих] чатах, кожен третій співробітник перебуває в іншій країні".

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Інший зазначив, що після того, як навесні TikTok оголосив про припинення роботи в Росії через кримінальну та адміністративну відповідальність за "фейки" про Збройні сили РФ, частина співробітників російського офісу стали працювати за кордоном, зокрема на Близькому Сході, залишаючись при цьому співробітниками російського офісу.

Економічна правда