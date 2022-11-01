Нафта подорожчала більш ніж на 1% після падіння напередодні: причини

Ціни на нафту у вівторок виросли більш ніж на 1 долар, відіграючи втрати на попередній сесії, оскільки більш слабкий долар США компенсував COVID-обмеження в Китаї, які викликали побоювання щодо попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent з поставкою в січні подорожчала на 1,53 долара, або на 1,7%, до 94,34 долара за барель на 0718 за Гринвічем. Термін дії грудневого контракту закінчився в понеділок на рівні 94,83 долара за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,38 долара, або на 1,6%, до 87,91 долара за барель, після падіння на 1,6% на попередній сесії.

Причини зміни цін

"Ціни на нафту скоротили попередні втрати на тлі ослаблення долара США, а основні світові фондові ринки зросли на сьогоднішній азійській сесії напередодні рішення Федеральної резервної системи США по ставці пізніше на цьому тижні", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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У вівторок долар знизився з тижневого максимуму проти кошика основних валют, оскільки трейдери оцінювали шанси на менш агресивну монетарну політику Федеральної резервної системи на засіданні в середу.

Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає більший апетит інвесторів до ризику.

"Майбутнє скорочення видобутку нафти ОПЕК+ і рекордні дані по експорту нафти з США також надають фундаментальну підтримку цінам на нафту", - сказала Тенг.

У понеділок ОПЕК підвищила прогнози світового попиту на нафту в середньо- і довгостроковій перспективі, заявивши, що для задоволення цього попиту необхідно $12,1 трлн інвестицій, незважаючи на перехід на поновлювані джерела енергії.

Економічна правда