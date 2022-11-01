У вівторок енергопостачання обмежують у семи областях країни

У вівторок, 1 листопада, обмеження енергопостачання продовжаться у столиці та семи областях України внаслідок ворожих обстрілів критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Обмеження розпочалися з 06:00 у вівторок, зазначає оператор.

Відключення світла стосуватимуться всіх категорій споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни.

В Укренерго наголошують, що тимчасові контрольовані обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян. Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти.