Levi's знижує прогнози на прибуток через падіння попиту і зміцнення долара

getty images

Компанія Levi Strauss & Co заявила про зниження очікування від прибутку через зміцнення долара і падіння попиту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами генерального директора Чарльза Бергі, компанія більш обережна щодо свого бізнесу в Європі, оскільки на споживачів у регіоні впливає набагато вища інфляція, а також високі витрати на енергоносії.

Споживачі змінюють свою увагу з дорогих товарів і одягу на предмети першої необхідності через високу десятиліттями інфляцію, що впливає на Levi's та інших виробників одягу.

Швидке зміцнення долара та вищі витрати на продукцію також призвели до того, що Levi's опублікував скориговану валову маржу в 56,9%, що на 60 базисних пунктів менше, ніж роком раніше.

Виробник джинсів, який бореться з перебоями в ланцюжку постачання з початку пандемії, яка тепер погіршилася через російсько-українську війну, підвищує ціни на свої джинси, щоб боротися зі зростанням витрат.

Тепер компанія очікує скоригований прибуток за весь 2022 рік у розмірі від 1,44 до 1,49 долара на акцію порівняно з попереднім прогнозом у 1,50–1,56 долара.

ВІДЕО ДНЯ

Levi's очікує зростання чистого доходу за весь рік на 6,7% - 7,0%, тобто зростання чистого доходу на 11,5% - 12% у незмінній валюті. Раніше компанія прогнозувала зростання чистого доходу на 11-13%.

​​Про те як підняття облікової ставки ФРС впливає на зміцнення долара у світі читайте: Чому падає євро і росте долар?

Нагадаємо:

Федеральна резервна система, ймовірно, підвищить процентну ставку вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів наступного місяця після того, як п’ятничний звіт показав, що її агресивна монетарна політика цього року недостатньо сприяє охолодженню ринку праці США.