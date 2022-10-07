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"Укрхімтрансаміак" остаточно переміг в арбітражі над російським "Тольяттіазот"

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 21:32 - Анастасія Жарикова

Українське держпідприємство "Укрхімтрансаміак" перемогло в міжнародному арбітражі російського хімічного гіганта, найбільшого виробника аміака у світі ПАТ "Тольяттіазот".

Про це повідомила пресслужба INTEGRITES – юридичної компанії, що представляла українську сторону в суді.

Справу розглядав Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (ICAC).

Зазначається, що "Укрхімтрансаміак" – один з найбільших світових операторів аміакопроводу – ініціювало арбітраж щодо стягнення боргу з "Тольяттіазот" за транспортування аміаку через територію України. Відповідач відчайдушно опирався позову та, висунув юрисдикційні заперечення щодо компетенції ICAC.

Арбітражний суд повністю задовольнив вимоги клієнта щодо стягнення основного боргу та відсотків, а також щодо часткового відшкодування його арбітражних витрат. 

Юридичне протистояння між компаніями, яке виникло через довгостроковий контракт на транзит аміаку, тривало понад 5 років. 

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