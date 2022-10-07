"Маріуполь" замість "Хабаровська": Дунайське пароплавство почало перейменування флоту

Українське Дунайське пароплавство розпочало процес перейменування суден, назви яких пов'язані із Росією.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

"Майже всі наші транспортні судна отримали назву ще за радянських часів. Частина названа на честь російських міст та "видатних діячів" комуністичного режиму.

Крім того, навіть українські назви вказані російською ("Запорожье" замість "Запоріжжя")", - написав Москаленко.

"Ми зібрали різні пропозиції. Зійшлись на тому, що маємо обов’язково зберегти наші традиції – назви на честь капітанів, механіків та керівників Дунайського пароплавства залишаємо.

Замість російських міст та "комсомольців" тепер будуть назви українських населених пунктів, пов’язаних з судноплавством. Це міста на Дніпрі, порти на узбережжі Чорноморського та Азовських морів.

Особливо нам хотілося відзначити міста, які тимчасово окуповані ворогом. Маріуполь, Бердянськ, Феодосія - це все Україна!!! Наша країна - держава з потужними водними транспортними артеріями. Назви флоту УДП мають це символізувати і про це нагадувати, перш за все, на міжнародному рівні!", - додав він.

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За словами Москаленко, наразі спільно з фахівцями Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України опрацьовують нові назви для того, щоб запобігти дублюванню.

Зазначається, що вже є перші результати. Буксир "Хабаровск" стане "Маруіполем", "Иваново" - "Генічеськом", "Оренбург" - "Феодосією", "Антон Оника" - "Миколаївом", "Яков Батюк" - "Бердянськом", "Володимир Куриленко" - "Києвом".

Повний перелік нових назв обіцяють оприлюднити згодом.

Економічна правда