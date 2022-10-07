На Банковій розповіли, коли запрацює Фонд відновлення України

Фонд відновлення України може повноцінно запрацювати вже наприкінці листопада – на початку грудня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час конференції, передає пресслужба глави держави.

Тимошенко повідомив, що за 225 днів повномасштабної війни зафіксовано 94 тис. 596 зруйнованих об’єктів інфраструктури у різних регіонах України. З них у Київській області – понад 25 тис. об’єктів, у Донецькій – понад 20 тис., у Харківській – більш як 9 тис. об’єктів. Зокрема, зруйновано понад 74 тисячі житлових будинків. І щодня додаються нові об’єкти, оскільки російські обстріли продовжуються.

"На жаль, в Україні реально не вистачить фінансових ресурсів для відновлення такого обсягу зруйнованої інфраструктури. Нам знадобиться багато років, щоб відбудувати тисячі шкіл, садочків, лікарень, об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури", – зазначив Тимошенко.

За його словами, зараз за кошти державного бюджету розпочато відновлення лише понад 11 тис. об’єктів. Тобто ремонтують усього 13% від необхідного, адже Україні критично бракує коштів.

З метою залучення фінансової допомоги від іноземних урядів, агентств і міжнародних організацій було ухвалено рішення про створення Фонду відновлення України. Ця фінансова інституція має стати інструментом для прозорого отримання та ефективного використання міжнародної допомоги для відбудови інфраструктури в Україні.

Прозорість Фонду забезпечуватиметься шляхом максимального контролю з боку донорської спільноти, адже 75% його наглядової ради становитимуть представники донорів. 100% керівного складу Фонду призначатимуть донори, а вся його звітність перебуватиме в публічному доступі.

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"Ми плануємо, що повноцінний запуск роботи Фонду відбудеться вже в кінці листопада – на початку грудня поточного року", – сказав Тимошенко.

Економічна правда