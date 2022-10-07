Курс валют на 7 жовтня: гривня поступово зміцнюється

Готівкова гривня у п’ятницю дещо зміцнилася і наразі на чорному ринку долар торгується за 40,81 - 41,02 грн, зміцнення відбулося також відносно євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

Так, на 13:30 курс долара на чорному ринку становив 40,81 - 41,02 грн, а у четвер, 6 жовтня, коливався на рівні 40,87 - 41,11 грн

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, то тут гривня демонструє схожу динаміку. Котирування на цей же час становлять 39,22 - 39,71 грн. Для порівняння, у вівторок курс на торгах коливався на рівні 39,56 - 39,89 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,3 - 41,1 грн (курс на 6 жовтня – 40,4 - 41,2 грн);

Євро – 39,05 - 40,1 грн (курс на 6 жовтня – 39,2 - 40,45 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Ощадбанк – 40,4 - 41,5 грн;

Укрексімбанк – 40,6 - 41,3 грн;

Райффайзен – 40,8 - 41,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,95 грн.