Обсяг постачань газу з Азербайджану до Європи збільшать вдвічі

Постачання газу Трансанатолійським газогоном TANAP, що з’єднує Азербайджан та західний кордон Туреччини, зростуть вдвічі – з Туреччини газ прямуватиме до Європи.

Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез, повідомляє Укрінформ.

"Було прийняте рішення подвоїти потужність TANAP. Ми збільшимо потужність з 16 мільярдів кубічних метрів до 32 [млрд кубічних метрів]", – сказав міністр за підсумками другого азербайджано-турецького енергетичного форуму в Стамбулі.

Він також зазначив, що Туреччина зможе скористатися частиною додаткових обсягів газу, що прокачується.

TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. По ньому газ постачатиметься в Грецію, Албанію, Італію.

Нагадуємо:

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що поставки газу з країни в Європу цього року зростуть на 40% до 11,5 мільярдів кубометрів.

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За його словами, згідно з домовленостями з ЄС, Азербайджан до 2027 року планує щонайменше подвоїти експорт газу в Європу.

Для цього проводилися консультації щодо розширення Транс-Анатолійського трубопроводу (TANAP) до 32 млрд кубометрів газу на рік і Транс-Адріатичного трубопроводу (TAP) до 20 млрд кубометрів газу на рік.



