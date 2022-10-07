Samsung вперше за три роки очікує зниження прибутку на третину

Технологічний гігант Samsung очікує падіння своїх прибутків на 32% за квартал через скорочення попиту на електронні пристрої внаслідок уповільнення економіки у світі.

Про це повідомляє BBC.

За оцінками південнокорейської компанії, її квартальний операційний прибуток склав близько 10,8 трлн вон (7,6 млрд дол). Крім того, американський виробник чіпів Advanced Micro Devices (AMD) також заявив, що результати постраждали від падіння попиту на комп'ютери.

Квартальні результати компаній пояснюються тим, що люди скорочують свої витрати, оскільки споживчі ціни зростають.

Прибутки Samsung також постраждали через те, що світові ціни на мікросхеми пам’яті впали внаслідок ослаблення попиту на споживчу електроніку. Передбачене компанією падіння прибутку на третину означатиме перше зниження квартального прибутку Samsung в річному обчисленні за майже три роки.

Samsung має оприлюднити свої прибутки 27 жовтня.

"Це буде загальною тенденцією для компаній у другій половині 2022 року через ослаблення споживчого попиту", - сказав BBC Ніл Шах з фірми з аналізу ринку Counterpoint Research.

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Продажі електронних пристроїв постраждали, оскільки зростаюча інфляція, більш високі процентні ставки і вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну утримують людей від покупок.

Це призвело до того, що фірми, які купують мікросхеми пам'яті, такі як виробники смартфонів і персональних комп'ютерів, скоротили свої закупівлі, оскільки вони використовують наявні запаси.





