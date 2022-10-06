МВФ погіршив прогноз світової економіки: наслідки інфляції відчують і в країнах зі зростанням

Наслідки пандемії коронавірусу та війна Росії проти України продовжать негативно відображатися на глобальному економічному зростанні, що найбільше зачепить щонайменше третину світової економіки впродовж цього й наступного років.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"З жовтня минулого року ми тричі знижували наші прогнози. Минулого разу ми довели зростання у 2022-му лише до 3,2%, а у 2023-му – до 2,9%", – зауважтла Георгієва.

Оновлені цифри будуть визначені у прогнозі "Перспективи світової економіки", який МВФ традиційно оприлюднить на осінніх зборах вже наступного тижня.

Однак, директор МВФ розповіла, що очікування економічного зростання на наступний рік знизяться ще більше.

"Ми також позначимо, що зростають і ризики рецесії",– додала Георгієва.

Також директор-розпорядник Фонду зазначила, що принаймні "одна третина світової економіки зазнає скорочення впродовж щонайменше двох кварталів поспіль цього та наступного року".

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А у країнах, де зростання залишатиметься позитивним, для сотень мільйонів людей це буде схоже на рецесію, оскільки інфляція "з’їдатиме" реальні доходи.

Нагадуємо:

Світова організація торгівлі покращила прогноз зростання світової торгівлі цього року до 3,5% з очікуваних у квітні 3%, але прогноз на 2023 рік знизила з 3,4% до 1%.