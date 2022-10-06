США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ

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Адміністрація президента США готується скоротити санкції проти авторитарного режиму Венесуели щоб дозволити Chevron відновити там видобування нафти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що такий крок може збільшити пропозицію на світовому ринку та зменшити ціни на нафту.

Джерела видання розповіли, що в обмін на значне пом’якшення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновить давно призупинені переговори з опозицією країни для обговорення умов, необхідних для проведення вільних і чесних президентських виборів у 2024 році.

США, уряд Венесуели та деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка дозволить вивільнити сотні мільйонів доларів державних коштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання для зруйнованої електромережі країни та системи міського водопостачання.

Офіційні особи США заявили, що деталі все ще обговорюються, і попередили, що угода може провалитися, оскільки це залежить від того, чи дійсно оточення Мадуро відновить переговори з опозицією.

"Немає жодних планів щодо зміни нашої політики санкцій без конструктивних кроків з боку режиму Мадуро", – заявила речниця Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.

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Якщо угода відбудеться і Chevron разом із американськими нафтосервісними компаніями знову отримають дозвіл працювати у Венесуелі, це призведе до виходу на світовий ринок лише обмеженої кількості нової нафти в короткостроковій перспективі.

Видання нагадало, що раніше Венесуела була великим виробником нафти, видобуваючи понад 3,2 млн барелів на день протягом 1990-х років, але державна промисловість зазнала краху за останнє десятиліття через недостатні інвестиції, корупцію та безгосподарність.

Санкції, введені адміністрацією Трампа, ще більше погіршили виробництво та витіснили західні компанії з країни.





