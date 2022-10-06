Нідерланди допускають запуск родовища Гронінген, яке може замінити газ з РФ у Європі

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Родовище Гронінген наразі у процесі закриття через сотні землетрусів, до яких призвела його розробка, проте у разі настання критичної ситуації Нідерланди допускають його перезапуск.

Про це пише Bloomberg.

Поки що Нідерланди відкидають заклики наростити викачування газу, навіть коли Європа готується до чи не найсуворішої зими з часів Другої світової війни.

З 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Попи десятки років видобування, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько 1 трильйона доларів. За даними компанії Shell Plc, що бере участь в експлуатації родовища, можливо видобувати ще на 50 млрд кубів газу на рік більше, ніж зараз. Причому додаткові обсяги газу можна отримати майже відразу після запуску.

Перші невеликі поштовхи в Гронінгені були зафіксовані в 1986 році, і відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

За даними Гронінгенського інституту гірничодобувної промисловості, з приблизно 327 000 будинків у регіоні щонайменше 127 000 зазнали певних пошкоджень. Понад 3300 будівель були знесені в цьому районі з 2012 року, оскільки землетруси зробили їх небезпечними, повідомляє голландська телерадіокомпанія NOS.

Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи. Нестача газу "може змусити нас прийняти це рішення", – каже він. Зокрема, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належно опалюватися.

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Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена, і на Війлбріф тиснули колеги з інших країн ЄС. Проте країна поки що дотримується свого плану.

Прем'єр-міністр Марк Рютте не виключає використання Гронінгена для посилення поставок, але "тільки в крайньому випадку, якщо все піде не так", і наразі ситуація не настільки критична

Замість того, щоб збільшувати видобуток газу, Нідерланди зняли обмеження на генерацію вугільних електростанцій, а також подвоїли імпортні потужності для скрапленого природного газу та забезпечують заповнення газових сховищ на 80% до початку зими.

Ситуація цієї зими може бути "досить стабільною", каже Вілбріф. Та міністр більше стурбований тим, що буде після неї: "Якщо ви повністю вичерпаєте ці запаси через холодну зиму, як ви збираєтесь їх знову наповнювати?".

Багато мешканців Гронінгена готуються до того, що уряд скасує своє рішення і зрештою збільшить видобуток, оскільки тиск зростає.





