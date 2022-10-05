БЕБ попередило незаконне відшкодування ПДВ на 1,3 мільярда

Бюро економічної безпеки попередило незаконне відшкодування ПДВ із бюджету на суму 1,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ проаналізували заявки понад 4500 підприємств на відшкодування 21 млрд грн податку на додану вартість. За результатами працівники Бюро встановили заявки 225 підприємств на 3,3 млрд грн, законність бюджетного відшкодування ПДВ яких викликала сумнів.

"З них, завдяки превентивним заходам співробітників Бюро, вже упереджено незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на суму 1,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У своїй переважній більшості згадані компанії подали заявки за товарними залишками, імпортованими протягом 2021-2022 рр.

Детективи БЕБ встановили відсутність операцій з експорту, інформації щодо продажу товарів в бухгалтерському та податковому обліках та їх відсутність на складах. Це може свідчити про здійснення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких операцій з реалізації в єдиному реєстрі податкових накладних, податковій та фінансовій звітностях цих товариств.

Крім цього, задля мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств, співробітники БЕБ направили 40 рекомендацій до Державної податкової служби, для проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.

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Економічна правда