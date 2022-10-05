П'ять місяців роботи United24: сума внесків наблизилась до 200 мільйонів доларів

За п'ять місяців роботи платформи UNITED24 загальна сума благодійних внесків наблизилась до позначки 200 млн дол (понад 7,2 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба United24.

Платформа звітує, що у вересні до UNITED24 у ролі амбасадорів приєднались володарка премій "Оскар", "Еммі" та "Ґреммі" Барбра Стрейзанд та виконавець ролі Люка Скайвокера у "Зоряних війнах" Марк Гемілл.

"У регіони України вирушила ще одна партія придбаних реанімобілів, наркозно-дихальні апарати, операційні столи та апарати зовнішньої фіксації, а на фронт - бойові дрони Warmate", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Марк Гемілл став першим амбасадором "Армії дронів".

"Окрім зіркового амбасадора, "Армія дронів" посилилась новими закупівлями. Зокрема, придбано десять комплектів витривалих PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS. Збройні сили України отримають комплекси БПЛА, які здатні перебувати в польоті протягом 25 годин за будь-яких погодних умов. Також у вересні на фронт передали перші 20 дронів Warmate, що були придбані в межах збору Monobank", - йдеться у звіті.

Крім цього, протягом п’ятого місяця роботи UNITED24 Міністерство охорони здоров’я придбало 22 апарати вакуумної терапії ран та 4852 апарати зовнішньої фіксації.

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У різні області України доставлені ще 23 карети швидкої медичної допомоги, а також 300 апаратів зовнішньої фіксації, 68 наркозно-дихальних апаратів та 24 операційні столи, звітує платформа.

Крім цього, на допомогу лікарям збиратиме новий партнер UNITED24 - офіційний імпортер BMW Group в Україні, АВТ Баварія: він представив 400 автівок, від продажу кожної з яких перекаже 50 000 грн через платформу.

Також зазначається, що модний дім Balenciaga переказав на відбудову України 100 000 €, зібраних із продажу першої партії cвітшотів, які були створені спеціально для UNITED24 з нагоди оголошення амбасадора - Демни, креативного директора дому.

Найбільші внески місяця також здійснили: благодійний фонд Pfizer - 5 000 000 $ на "Медичну допомогу"; Світовий Конґрес Українців - 600 000 $ на "Армію дронів"; уряд штату Вікторія - 500 000 AUD на "Відбудову України".

Нагадаємо:

За 4 місяці спеціальна фандрайзингова платформа UNITED24 (u24.gov.ua) акумулювала 180 252 665 доларів на допомогу Україні.

Економічна правда