За кордоном перебувають до 3 мільйонів українців працездатного віку – Мінекономіки
Із початком великої війни з 7,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб 5 мільйонів втратили робочі місця, за межі України виїхали майже 3 мільйона громадян працездатного віку.
Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає Інтерфакс-Україна.
"Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна організація праці, МОП), 2,75 млн тих, хто виїхав, перебувають у працездатному віці", - зазначила чиновниця на міжнародному семінарі, присвяченому ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де українські біженці рятуються від війни.
Дві третіх таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) була зайнята у висококваліфікованих професіях.
За даними системи моніторингу чисельності населення, що спирається на дані мобільних операторів, щодня кількість осіб, які перебували за межами України, становила близько 3 млн осіб протягом квітня-вересня 2022 року. Цей показник досяг 3,2 млн осіб 25 вересня 2022 року.
Згідно з даними, 42% тих, хто перебуває за межами України, становили особи, які працюють, 17% – особи, які не працюють, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося визначити.
Також наразі за кордоном перебувають особи віку:
- 7% - до 20 років;
- 11% - 20-29 років;
- 21% - 30-39 років;
- 16% - 40-49 років;
- 33% - понад 50 років;
- 12% - не вдалося визначити.
Під час семінару учасники розробили рекомендації, які допоможуть вчасно й ефективно реагувати на ризики на ринку праці, спричинені війною.
Нагадуємо:
Кожен восьмий зареєстрований у Києві безробітний є внутрішньо переміщеною особою.